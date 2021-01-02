Sinema salonları 2 ay daha kapalı 

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine sinema salonlarıyla ilgili ek genelge gönderdi. Genelgeye göre, kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgının seyri ve olası riskleri göz önünde bulundurularak hayatın her alanına yönelik uyulması gereken yeni kurallar alınıp önlemler belirlendi.

Sektörün talebi gereği sinema salonlarının faaliyetlerinin 31 Aralık'a kadar durdurulması kararlaştırılmıştı. Gelinen aşamada, gerek sektörün bu yöndeki talepleri gerekse Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yapılan görüşmeler sonucu koronavirüs salgınıyla mücadelede alınan tedbirlerin devamının sağlanması ve desteklenmesi amacıyla sinema salonlarının faaliyetlerine 1 Mart 2021'e kadar ara verilmesinin uygun olacağı değerlendirildi.

Bu doğrultuda İl Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27 ve 72. maddeleri uyarınca il/ilçe umumi hıfzıssıhha kurulları tarafından kararların ivedilikle alınacağı, kararlara uymayanlara ilgili kanunlar gereği idari işlem yapılacağı, ayrıca konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlem başlatılacağı bildirildi.

Öte yandan Vali Mustafa Çiftçi yönetiminde 31 Aralık 2020 günü olağanüstü toplanan İl Umumi Hıfzısıhha Meclisi de bakanlığın genelgesi uyarınca ilimizde faaliyet gösteren sinema salonlarının 31 Aralık 2020 tarihinden itibaren 1 Mart 2021 tarihine kadar faaliyetlerine ara verilmesine, alınan bu kararın uygulanmasının Salgın Denetim Merkezleri, kolluk birimleri, zabıta müdürlüğü, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile görevli denetim ekiplerince titizlikle takip edilmesine karar verdi.

(AA)