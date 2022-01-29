Sinem hayata tutunamadı
Uzun zamandır karaciğer nakli bekleyen 16 yaşındaki Çorumlu Sinem İşcen, hayatını kaybetti. Genç kızın ölüm haberi, büyük üzüntü yarattı.
Güncel 29.01.2022, 12:50
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Çorum'un Ortaköy ilçesine bağlı Fındıklı Köyü nüfusuna kayıtlı Kudret-Tuncay İşçen çiftinin kızları Sinem İşcen, Ankara Başkent Üniversitesi Hastanesi yoğun bakım servisinde uzun süredir karaciğer nakli bekliyordu.
Sosyal medya üzerinden donör çağrıları yapılan Sinem, sabaha karşı yaşam savaşını kaybederek hayata gözlerini yumdu.
(Haber Merkezi)
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