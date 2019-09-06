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Sinek önergesi

CHP İl Genel Meclisi Grup Başkan Vekili Yıldız Bek, bir süredir Çorumluların başına bela olan sinek istilası ile ilgili İl Genel Meclisine önerge verdi.

Sinek önergesi

CHP İl Genel Meclisi Grup Başkan Vekili Yıldız Bek, bir süredir Çorumluların başına bela olan sinek istilası ile ilgili İl Genel Meclisine önerge verdi.

06 Eylül 2019 Cuma 21:25
Sinek önergesi

CHP İl Genel Meclisi Grup Başkan Vekili Yıldız Bek, bir süredir Çorumluların başına bela olan sinek istilası ile ilgili İl Genel Meclisine önerge verdi.

Bek önergesinde sinek istilası nedeniyle insanların sokağa çıkmak istemediğini belirterek, bu sineklere neyin neden olduğu, nasıl mücadele ettiği ve sağlık yönünden tehdit oluşturup oluşturmadığı ile ilgili inceleme yapılarak meclis üyelerine bilgi verilmesini istedi.

Meclis üyeleri de söz alarak sineklerin sadece il merkezinde olmadığını, ilçeler ve köylerde de rastlandığını ifade ettiler. Konu incelenmesi için Çevre ve Sağlık komisyonuna havale edildi. (Erkan BAYATLI)

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