“Sinek mücadelesi gece de devam ediyor”

Çorum Belediyesi, uçkun mücadelesi kapsamında kent merkezinde ilaçlama faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor.

Çorum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler sıcaklıkların artmasıyla birlikte çoğalan uçkun formunda yaprak biti ile mücadele kapsamında ilaçlama faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor.

Tarım İl Müdürlüğü ve Sağlık İl Müdürlüğü ile istişare toplantıları yapılırken iş birliği içerisinde mücadele kararları alındı. Tarım alanlarında hasadın başlamasıyla birlikte beslenme ve barınma alanlarının daraldığını bu nedenle de canlıların şehir içerisine yöneldiğini belirten Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, vektörel mücadelenin 24 saat devam ettiğini belirtti. Gece Park Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin, gündüz ise Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin aralıksız çalıştığını belirten Yağbat, “İlimizin tüm bölgeleri ve yakın köylerde ekiplerimiz ağaçlardaki ve uçan sinekleri ilaçlayarak çoğalmalarını önlüyor. Tarım İl Müdürlüğü ve Sağlık İl Müdürlüğü ile birim müdürlerimiz ve Belediye Başkan yardımcısı arkadaşlarımızla birlikte toplantılar gerçekleştirerek istişareler yaptık. İnsan sağlığına herhangi bir zararı olmayan ancak hemşehrilerimizin rahatsız olduğu sineklerle mücadeleye devam ediyoruz. Özellikle şehir merkezine yakın bölgelerde ekili alanlardaki hasat çalışmalarının başlaması ile birlikte beslenme ve barınma alanları azalan canlılar şehir merkezine yöneldiği kanaatine varıldı. Ekiplerimizle sürekli irtibat halinde kalarak 24 saat esasına göre mücadelemizi sürdürüyoruz. Kısa bir dönem içerisinde yaşanılan olumsuzluğun tamamen ortadan kalkmasını bekliyoruz” dedi.

İlaçlama çalışmalarını Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, Park ve Bahçeler Müdürü Eyüp Aytekin ve Temizlik İşleri Müdürü İdris Özyılmaz yerinde inceledi. (Haber Merkezi)