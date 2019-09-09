“Sınavlar kalite kontrol, diploma garanti belgesi olarak görülüyor”

Milli Eğitim Müdürü Ömer Yılmaz, eğitim kurumlarının adeta birer fabrika, sınavların kalite kontrolü, diplomaların ise garanti belgesi olarak görülmeye başladığı günümüz dünyasının hissiz, duygusuz, mekanik bir insan oluşturma gayretinde olduğunu anlattı.

Ziya Gökalp ilkokulunda gerçekleştirilen İlköğretim Haftası kutlama programında konuşan Yılmaz, insanların rasyonel ve sadece başarmak zorunda olduklarından ibaret bir varlık olmadığını, İnsan ruhuyla, kalbiyle, akıl, madde ve bedeniyle bir bütün olduğunu söyledi.

Öğretmenliğin toplumlar tarafından saygın kabul edilen bir meslek olduğunu anlatan Ömer Yılmaz, öğretmenlerin hem bugünün hem de geleceğin nesillerini yetiştiren kıymetli bireyler olduğunu söyledi.

Milli Eğitim Müdürü Ömer Yılmaz, “Kanın, gözyaşının oluk oluk aktığı dünya coğrafyası adaleti tekrar yeryüzüne hakim kılacak olan yüce Türk Milletini beklemektedir. Dünyadaki tüm mazlumların gözü bizim üzerimizdedir. Bu nedenle çok ama çok çalışmak her birimizin üzerine vazifedir” dedi. (Erkan BAYATLI)