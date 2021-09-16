Sınav’dan Çorum ikincisi Melih Gayı’ya başarı ödülü
Çorum ikincisi ve Türkiye 922’ncisi olarak Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nü kazanan Çorum Sınav Anadolu Lisesi öğrencisi Melih Gayı’ya, Sınav Kurucusu ve Sahibi Selami Tüysüz tarafından plaket ve ödül verildi.
Güncel 16.09.2021, 19:24
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Melih Gayı’nın, geçen hafta Pazar günü Mado’da düzenlenen plaket ve ödül törenine, kayıt için stanbul’a gitmek zorunda kaldığı için katılamadığı, bu nedenle kendisi için okulda özel bir tören düzenlendiği bildirildi. Selami Tüysüz, Melih Gayı’nın gösterdiği başarı nedeniyle büyük gurur duyduklarını belirterek, başta ailesi olmak üzere emeği geçen tüm yöneticilere, öğretmenlere ve personele teşekkürlerini ifade etti. (Haber Merkezi)
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