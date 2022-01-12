Sınava hazırlanan üniversite öğrencilerine çorba ikramı

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Aşgın ve Öztürk, Hitit Üniversitesi Çorum Meslek Yüksek Okulunu ziyaret etti.

Final sınavlarına hazırlanan öğrencilerle bir süre sohbet eden Aşgın ve Öztürk, belediyenin mobil ikram aracında hazırlanan sıcak çorbadan ikram etti.

Aşgın ve Öztürk, öğrencilere başarı dileklerini iletti.