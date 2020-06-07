Sınava girecek öğrencilerinin takibini bırakmadılar

Akşemsedin Anadolu Lisesi tarafından yapılan açıklamada, yine 12. Sınıf öğrencilerinin Çorum MEM tarafından belirli aralıklarla yapılan online testlere yönlendirildiği, son olarak okul idaresi tarafından temin edilen denemelerin okul idarecileri tarafından 12.sınıf öğrencilerinin adreslerine teslim edildiği kaydedildi. Bu sayede öğrencilerin online sınav yerine sınav esnasında karşılaşacakları optik forumlarla ve reel sürelerde gerçek başarısını ölçmek ve bir nevi sınav anını bu zor süreçte öğrencilere yaşatmak suretiyle sınav esnasında yaşanabilecek aşırı kaygı ve korkunun engellenmesinin hedeflendiğinin belirtildiği açıklamada, adreslerinde okul idarecilerini karşılarında deneme kitapçıklarıyla gören öğrencilerin hayret ve sevinç yaşadıkları ifade edildi. (Haber Merkezi)