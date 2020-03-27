Koronavirüs önlemleri kapsamında ÖSYM'nin 2020 sınav takvimi güncellendi. Buna göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 25-26 Temmuz 2020’de gerçekleşecek olması nedeniyle, bu tarihte yapılması planlanan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Alan Bilgisi Testi 12-13 Eylül 2020’de uygulanacak. KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları ise 6 Eylül 2020’de düzenlenecek. KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 20 Eylül 2020’de gerçekleştirilecek.

KPSS, önlisans düzeyinde 25 Ekim 2020’de, ortaöğretim düzeyinde de 22 Kasım 2020’de yapılacak. KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) 27 Aralık 2020’de düzenlenecek. Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 9 Ağustos 2020 tarihinde uygulanacak. 2020 sınav takviminde, 3 kez yapılması planlanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), 2 kez yapılacak. ALES-1 16 Ağustos 2020 ve ALES-2 ise 6 Aralık 2020’de uygulanacak.

Basılı ortamda 2 kez yapılması planlanan YDS, bu yıl bir kere basılı ortamda 27 Eylül 2020’de yapılacakr. Bu sene Ocak, Şubat ve Mart aylarında yapılan e-YDS'ler ise yıl içerisinde 10 kez daha uygulanacak. e-YDS'ler 20-21 Haziran, 27-28 Haziran, 4 Temmuz, 22 Ağustos, 29 Ağustos, 17 Ekim, 14 Kasım, 19 Aralık'ta yapılacak. Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) ise 13 Aralık'ta gerçekleştirilecek. Bu yıl, 2 kez yapılması planlanan İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (İSG) da bir kez, 7 Kasım 2020 tarihinde uygulanacak.

(AA)