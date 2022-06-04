“Sınav saatlerinde korna çalmayalım”
Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken ülke genelinde yarın yapılacak olan Liseye Geçiş Sistemi (LGS) için ter dökecek yaklaşık 1 milyon 300 bin öğrenci için vatandaşlara seslendi.
Öğrencilerin hayallerini kurduğu liseyi kazanabilmeleri için yarın önemli bir sınava gireceğini hatırlatan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Çocuklarımız bu haftasonu iyi bir gelecek için önemli bir sınava girecekler. Öğrencilerimizin dikkatlerini dağıtmamak adına sınavda çocuğu olan ya da olmayan her kim varsa okul yakınlarında üzerine düşen görevleri yaparak sükûneti sağlamalı ve saygı duymalı” dedi.
Öğrencilerin hayatlarını etkileyen sınav saatlerinde vatandaşların sorumluluk bilincinde olması gerektiğini belirten Palandöken, herkesin kendi çocuğu sınava girecekmiş gibi hareket etmesi ve saygılı olmasını istedi.
Bütün bir yılı sınava hazırlanarak geçiren çocukların emeklerinin 3 saatlik sınav sürecinde heba olmasına yol açılmamasını isteyen Palandöken, “Bunun için okul önlerinde herkes kendi çocuğu sınavdaymış gibi davranarak ses yapmamalı. Sürücülerimizin de korna çalmaması onların dikkatleri için çok önemli. Geleceğimizin teminatı olan evlatlarımızın hedeflerine ulaşmak için içerisinde oldukları yarışta bu tür hareketlerden kaçınmalıyız” ifadelerini kullandı.
Harcadıkları emeklerinin karşılığı için sınavdan önce ve sınav sürecinde dikkatli olmaları gerektiğini de anlatan Palandöken sınava katılan tüm öğrencilere başarı dileklerini de iletti.
(Haber Merkezi)
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|38
|81
|2. Fenerbahçe
|38
|73
|3. Konyaspor
|38
|68
|4. Başakşehir
|38
|65
|5. Alanyaspor
|38
|64
|6. Beşiktaş
|38
|59
|7. Antalyaspor
|38
|59
|8. Karagümrük
|38
|57
|9. Adana Demirspor
|38
|55
|10. Sivasspor
|38
|54
|11. Kasımpaşa
|38
|53
|12. Hatayspor
|38
|53
|13. Galatasaray
|38
|52
|14. Kayserispor
|38
|47
|15. Gaziantep FK
|38
|46
|16. Giresunspor
|38
|45
|17. Rizespor
|38
|36
|18. Altay
|38
|34
|19. Göztepe
|38
|28
|20. Ö.K Yeni Malatya
|38
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|36
|70
|2. Ümraniye
|36
|70
|3. Bandırmaspor
|36
|62
|4. İstanbulspor
|36
|60
|5. Erzurumspor
|36
|58
|6. Eyüpspor
|36
|57
|7. Samsunspor
|36
|51
|8. Boluspor
|36
|50
|9. Manisa Futbol Kulübü
|36
|49
|10. Tuzlaspor
|36
|49
|11. Denizlispor
|36
|49
|12. Keçiörengücü
|36
|48
|13. Gençlerbirliği
|36
|48
|14. Altınordu
|36
|45
|15. Adanaspor
|36
|45
|16. Kocaelispor
|36
|44
|17. Bursaspor
|36
|44
|18. Menemen Belediyespor
|36
|38
|19. Balıkesirspor
|36
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|38
|93
|2. Liverpool
|38
|92
|3. Chelsea
|38
|74
|4. Tottenham
|38
|71
|5. Arsenal
|38
|69
|6. M. United
|38
|58
|7. West Ham United
|38
|56
|8. Leicester City
|38
|52
|9. Brighton
|38
|51
|10. Wolverhampton Wanderers
|38
|51
|11. Newcastle
|38
|49
|12. Crystal Palace
|38
|48
|13. Brentford
|38
|46
|14. Aston Villa
|38
|45
|15. Southampton
|38
|40
|16. Everton
|38
|39
|17. Leeds United
|38
|38
|18. Burnley
|38
|35
|19. Watford
|38
|23
|20. Norwich City
|38
|22
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|86
|2. Barcelona
|38
|73
|3. Atletico Madrid
|38
|71
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Real Betis
|38
|65
|6. Real Sociedad
|38
|62
|7. Villarreal
|38
|59
|8. Athletic Bilbao
|38
|55
|9. Valencia
|38
|48
|10. Osasuna
|38
|47
|11. Celta Vigo
|38
|46
|12. Rayo Vallecano
|38
|42
|13. Elche
|38
|42
|14. Espanyol
|38
|42
|15. Getafe
|38
|39
|16. Mallorca
|38
|39
|17. Cadiz
|38
|39
|18. Granada
|38
|38
|19. Levante
|38
|35
|20. Deportivo Alaves
|38
|31