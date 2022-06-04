“Sınav saatlerinde korna çalmayalım”

Öğrencilerin hayallerini kurduğu liseyi kazanabilmeleri için yarın önemli bir sınava gireceğini hatırlatan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Çocuklarımız bu haftasonu iyi bir gelecek için önemli bir sınava girecekler. Öğrencilerimizin dikkatlerini dağıtmamak adına sınavda çocuğu olan ya da olmayan her kim varsa okul yakınlarında üzerine düşen görevleri yaparak sükûneti sağlamalı ve saygı duymalı” dedi.

Öğrencilerin hayatlarını etkileyen sınav saatlerinde vatandaşların sorumluluk bilincinde olması gerektiğini belirten Palandöken, herkesin kendi çocuğu sınava girecekmiş gibi hareket etmesi ve saygılı olmasını istedi.

Bütün bir yılı sınava hazırlanarak geçiren çocukların emeklerinin 3 saatlik sınav sürecinde heba olmasına yol açılmamasını isteyen Palandöken, “Bunun için okul önlerinde herkes kendi çocuğu sınavdaymış gibi davranarak ses yapmamalı. Sürücülerimizin de korna çalmaması onların dikkatleri için çok önemli. Geleceğimizin teminatı olan evlatlarımızın hedeflerine ulaşmak için içerisinde oldukları yarışta bu tür hareketlerden kaçınmalıyız” ifadelerini kullandı.

Harcadıkları emeklerinin karşılığı için sınavdan önce ve sınav sürecinde dikkatli olmaları gerektiğini de anlatan Palandöken sınava katılan tüm öğrencilere başarı dileklerini de iletti.

(Haber Merkezi)

