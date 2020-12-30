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Sınav Eğitim Kurumları’ndan “ödüllü sınava kabul ve bursluluk” provası

Sınav Eğitim Kurumları’nın “ödüllü sınava kabul ve bursluluk” provası, 2-3 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Güncel 30.12.2020, 20:42
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Sınav Eğitim Kurumları’ndan “ödüllü sınava kabul ve bursluluk” provası

Ödüllü sınava kabul ve bursluluk provasının 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11’inci sınıflara yönelik yapılacağını belirten Çorum Sınav Eğitim Kurumları Kurucu Müdürü Selami Tüysüz, “Söz konusu prova, Sınav Eğitim Kurumları’na öğrenci kabul ve 27-28 Şubat 2021’de yapılacak yüz yüze bursluluk sınavının provasıdır” dedi.

Başvuruların www.sinav.com.tr adresinden yapılacağını ve sınav sonucuna göre 7’nci sınıf ve 11’inci sınıf sayısal grubunda ilk 200, 11’inci sınıf eşit ağırlık ve diğer sınıflarda ise ilk 100 öğrenciye Sınav Yayınları’ndan hediye verileceğini kaydeden Tüysüz, sınav sonuçlarının 6 Ocak 2021 Çarşamba günü saat 17.00’de www.sinav.com.tr adresinden ilan edileceğini bildirdi. (Haber Merkezi)

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