Sınav Eğitim Kurumları’ndan 3 birincilik, bir ikincilik ve üçüncülük

Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından düzenlediği toplantı ile bilgi veren Sınav eğitim kurumları kurucu Müdürü Selami TÜYSÜZ, Sınav Eğitim Kurumları kurs öğrencisi Ayşenur Onuk’un YKS Sözel il birincisi ve Türkiye 67.’si olduğunu Onuk’un aynı zamanda YKS Eşit Ağırlık İl Birincisi Türkiye 220.’si, ve Temel Yeterlilik Testi’nde de (TYT) il birincisi ve Türkiye 155.’si olduğunu anlattı.

Yine öğrencilerinden Muhammet Batuhan İlhan’ın YKS Sayısal Çorum ikincisi ve Türkiye 245.’si, Koray Kurtoğlu’nun ise YKS eşit ağırlık Çorum üçüncüsü ve Türkiye 969.’su olduğunu anlatan Selami TÜYSÜZ, ilk 5 binde onlarca, ilk on binde ise yüzlerce öğrencilerinin bulunduğu ifade etti.

Okul Aile Birliği Başkanı Ali Karabacak’ın da hazır bulunduğu programda derece alan öğrencilere plaket vererek ödüllendiren Selami TÜYSÜZ, 29 Temmuz tarihine kadar 6 uzman rehber öğretmen ve sınav eğitim kurumları yöneticileri ile birlikte tüm Çorumlulara tercih Danışmanlığı hizmeti vereceklerini kaydetti.

Kurucu Müdür Selami TÜYSÜZ, Çorum ölçeğinde büyük başarılara imza atan, Türkiye genelinde de azımsanamayacak birer derece tutturan öğrencilerinin ailelerine ve öğretmenlerine teşekkür ederek “Kurum olarak son derece mutluyuz. Öğrencilerimizi, her türlü imkânı sağlayarak en iyi şekilde yetiştirmeye çalışıyoruz. Hepsinin, gelecekte de başarılarını devam ettirerek çok iyi yerlere gelmelerini arzu ediyoruz. Bu başarıda payı olan herkese ve özellikle öğrencilerimizin ailelerine teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.

(Erkan BAYATLI)