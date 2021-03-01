Sinan Muslu MEMŞube Müdürü oldu

TUSAŞ Şehit Hakan Gülşen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı olan Sinan Muslu, Kızılcahamam İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Şube Müdürü olarak atandı.

Sinan Muslu Kimdir?

Sungurlu'nun Alembeyli nüfusuna katlı olan Sinan Muslu, Gazi Üniversitesi Mobilya Bölümünden mezun oldu. Kızılcahamam Endüstri Meslek Lisesi’nde öğretmenlik ve bölüm şefliği yapan Muslu, TUSAŞ Şehit Hakan Gülşen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcılığı görevini yürüttü.

(Haber Merkezi)

