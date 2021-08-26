Sinan Cevizci Encümen Müdürü

İl Özel İdaresi Encümen Müdürlüğü görevine Sinan Cevizci getirildi.

Uzun zamandır İl Özel İdaresi’nde Encümen Müdürlüğü personeli olarak görev yapan ve aynı zamanda Bem-Bir-Sen İşyeri Temsilcisi olan Sinan Cevizci, Alaattin Koç’un görevinden ayrılmasının ardından Encümen Müdürlüğü görevine atandı.

Göreve getirilmesinin ardından Sinan Cevizci’ye ilk ziyareti İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş yaptı. Ziyarette hayırlı olsun dileklerini ileten Bektaş, Cevizci’ye görevinde başarılar diledi.

(Süleyman ERDEN)

