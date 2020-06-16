Sinan Cevizci Bem-Bir-Sen İş Yeri Temsilcisi oldu
İl Özel İdaresi Encümen Müdürlüğü personelinden Sinan Cevizci, Memur-Sen Konfederasyonuna bağlı Belediye ve İl Özel İdaresi Çalışanları Birliği Sendikasının (Bem-Bir-Sen) İl Özel İdaresi İş Yeri Temsilcisi oldu.
Güncel 16.06.2020, 19:13
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Bem-Bir-Sen Çorum Şubesi Başkanı Burhan Şahin, Sinan Cevizci’ye hayırlı olsun dileklerini ileterek görevinde başarılar diledi.
Cevizci de aldığı sorumlulukla sendikasını en güzel şekilde temsil edeceğini belirterek, “Bu konuda şahsıma duyulan güveni boşa çıkartmayacağımı ifade etmek istiyorum” dedi.(Haber Merkezi)
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