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Şimşek ve Gürbüzer’den Aşgın’a seyyar teşekkürü

Çorum Hazır Elbiseciler Odası Başkanı Necati Şimşek ile Dikiciler ve Kunduracılar Odası Başkanı Halil Gürbüzer, Kubbeli ve Eğridere Caddesi’nde seyyar satıcılara düzenleme getiren Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür ettiler.

Şimşek ve Gürbüzer’den Aşgın’a seyyar teşekkürü

Çorum Hazır Elbiseciler Odası Başkanı Necati Şimşek ile Dikiciler ve Kunduracılar Odası Başkanı Halil Gürbüzer, Kubbeli ve Eğridere Caddesi’nde seyyar satıcılara düzenleme getiren Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür ettiler.

20 Ocak 2020 Pazartesi 21:10
Şimşek ve Gürbüzer’den Aşgın’a seyyar teşekkürü

Oda Başkanları Şimşek ile Gürbüzer, yaptıkları ortak açıklamada, bölge esnafının uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirirlerken, seyyar satıcılar konusundaki kararlılığından dolayı Başkan Aşgın’a minnettar olduklarını ifade ettiler.

Uygulamada seyyar satıcıların da mağdur edilmediğini ve hepsine şehrin dört bir yanında yer verildiğini belirten Şimşek ve Gürbüzer, Eğridere ve Kubbeli Caddesi’nin rahatladığını ve bu uygulamadan yaz-kış asla taviz verilmemesi gerektiğini kaydettiler.

Oda Başkanları ayrıca, seyyarlar konusunda güzel işlere imza atan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın nezdinde Zabıta Müdürü ve müdürlük personellerine de ayrı ayrı teşekkür etmeyi ihmal etmediler. (Haber Merkezi)

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