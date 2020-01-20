Şimşek ve Gürbüzer’den Aşgın’a seyyar teşekkürü

Oda Başkanları Şimşek ile Gürbüzer, yaptıkları ortak açıklamada, bölge esnafının uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirirlerken, seyyar satıcılar konusundaki kararlılığından dolayı Başkan Aşgın’a minnettar olduklarını ifade ettiler.

Uygulamada seyyar satıcıların da mağdur edilmediğini ve hepsine şehrin dört bir yanında yer verildiğini belirten Şimşek ve Gürbüzer, Eğridere ve Kubbeli Caddesi’nin rahatladığını ve bu uygulamadan yaz-kış asla taviz verilmemesi gerektiğini kaydettiler.

Oda Başkanları ayrıca, seyyarlar konusunda güzel işlere imza atan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın nezdinde Zabıta Müdürü ve müdürlük personellerine de ayrı ayrı teşekkür etmeyi ihmal etmediler. (Haber Merkezi)