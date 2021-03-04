Simitçi kardeşler annelerini kaybetti

Merkeze bağlı İğdeli Köyü'nden gelme Sultan Altuntaş, bir süredir tedavi gördüğü Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi görüyordu. Dün akşam saatlerinde yaşamını yitiren Sultan Altuntaş'ın öğle namazından sonra Çiftlik Mezarlığı’nda düzenlenen törenle sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

ÇORUM HABER merhumeye Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Haber Merkezi)

