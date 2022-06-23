Simit 4, pide 4,5 lira oldu

Kentte daha önce 3 liraya satılan 100 gram susamlı simit 4 liraya, 3,75 liradan satılan 200 gram boş pide ise 4,5 liraya yükseldi. Fırıncılar zamma gerekçe olarak artan maliyetleri gösterdi.

EKMEĞE 4 LİRA TALEBİ

Öte yandan Çorum'da fırınlarda satılan ekmeğin fiyatının 4 liraya olması için resmi talepte bulunulduğu belirtildi. Fırıncıların zam talebi henüz onaylanmadı.

(Nurdan AKBAŞ)

