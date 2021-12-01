Simidin ardından pideye de zam geldi

Elektrik ve doğalgaz başta olmak üzere birçok girdi fiyatının son dönemde artması ekmek, pide ve simit fiyatlarını etkiledi. Çorum'da 100 gram susamlı simidin fiyatı 3 liraya yükselirken 2,5 liradan satılan 200 gram pidenin fiyatı da arttı. Yeni yapılan zamla birlikte pide fiyatları 3,25 lira oldu.

Fırınlarda temel malzeme olarak kullanılan un ve maya fiyatları son dönemde büyük artış gösterdi. 7 ay önce KDV dahil 165 TL'den satılan pidelik unun bugünkü fiyatı 370 liraya ulaştı. Aynı şekilde 100 TL'den satılan mayanın güncel fiyatı da 150 lirayı buldu.

Konuyla ilgili görüşlerini aldığımız fırıncılar ise kesinlikle zam taraftarı olmadıklarını anlatırken aşırı derece artan girdiler karşısında dayanacak güçlerinin kalmadığını ifade etti.

(Haber Merkezi)

