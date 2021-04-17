Simge, “Sevmek Yüzünden”le sessizliğini bozdu… BU YAZIN HİT ŞARKISI

Pop müziğin başarı grafiğini her şarkısında yükselten Simge, derin sessizliğinin ardından son hit 'Sevmek Yüzünden' adlı şarkısını müzik severlerin beğenisine sundu...

Son yılların en yenilikçi ve yaratıcı isimlerinden Simge, sözü Sezen Aksu’ya, müziği kendisi ile Ersay Üner ve Ozan Bayraşa’ya, düzenlemesi Genco Arı’ya ait olan yeni şarkısıyla yine iddiasını ortaya koyuyor.

Simge, “Mış Mış', 'Üzülmedin Mi?, 'Prens & Prenses , 'Yankı', 'Ben Bazen', 'Öpücem', 'Aşkın Olayım', 'Ne Zamandır?” gibi arka arkaya çıkardığı dinlenme rekorları kıran şarkılarından sonra yeni şarkısı ‘Sevmek Yüzünden’ ile yeniden gündem yaratacak.

Simge’nin, bu yazın “hit”i olacak şarkısının imaj fotoğraflarını ve video klibinin yönetmenliğini Seçkin Süngüç yaptı. (Haber Merkezi)

