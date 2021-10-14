Simge Anaklı cübbesini giydi 

Av. Ali Anaklı’nın kızı Simge Anaklı, avukatlık ruhsatını alarak mesleğe adımını attı. Önceki gün Çorum Barosu’nda düzenlenen törende Simge Anaklı’ya ruhsatını Baro Başkanı Av. Kenan Yaşar ve babası Av. Ali Anaklı verdi.

9 Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitiren Simge Anaklı’yı annesi Semra Anaklı ve yakın arkadaşları yalnız bırakmadı.

Törende, Av. Tugay Afat, mesleki etik bilgilerini içeren dosyayı verirken, Simge Anaklı avukatlık yemininden sonra cübbesini babası Av. Ali Anaklı’nın elinden giydi.

Baro Yönetim Kurulu üyelerinin de hazır bulunduğu törende Simge Anaklı ile birlikte 3 genç avukat da ruhsatlarını törenle aldılar.

(Taner ŞİMŞEK)

