ŞİMDİ SIRA SİZDE!

Gazeteniz ÇORUM HABER, bu konuyu defalarca gündeme getirdi; devleti sorumluluğunun gereğini yerine getirmeye, toplumu da yerel basına sahip çıkmaya çağırdı. Yerel basının, demokrasinin olmazsa olmazlarından biri olduğunu, tekrar tekrar hatırlattı. Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu başta olmak üzere basın kuruluşları da bu konuda büyük duyarlılık gösterdiler, kararlı bir mücadele verdiler.

Nihayet Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 17 Şubat 2022 tarihli kararıyla, BİK Genel Kurulu’na 12 kamu temsilcisi atandı. Genel Kurul hemen 22 Şubat’ta toplanıp resmi ilan fiyat tarifesi önerisini belirledi. Ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı da aynı duyarlılıkla kararı ivedilikle Cumhurbaşkanı’nın onayına sundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 23 Şubat 2022 tarihli onayı, dünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.

1 Mart’ta yürürlüğe girecek karara göre, yerel gazetelerin resmi ilan sütun/cm. ücreti KDV hariç 35 TL oldu. Bu yerel gazetelerin ve basın kuruluşlarının bekledikleri, önerdikleri rakamdı. Dolayısıyla, Türkiye Cumhuriyeti Devleti, ülkenin yerel basınına sahip çıkmış, yerel gazetelerin yok oluşuna izin vermemiş oluyor. Elbette yetmez; toplumun da sahip çıkması koşuluyla…

Kamu kuruluşlarının, yerel yöneticilerin, mesleki ve sivil toplum örgütlerinin dikkatten kaçırmamaları gereken bir nokta daha var: Gazetelere sağlanan desteklerin tamamı, devlete geri dönüyor. Arada da ülkenin istihdamına katkı sağlanmış oluyor. Örneğin ÇORUM HABER, 18 kişi istihdam ediyor. Öyleyse, tasarruf adına yerel basına destek kısıtlamasının bir anlamı yok.

Vali Mustafa Çiftçi, 10 Mart 2021’de yayınladığı genelgeyle, ihalelerin şeffaflığı açısından resmi ilanlardan kısıntıya gidilmemesi gerektiğini hatırlattı. Bu genelgeyi 15 Ocak 2022’de tekrarlayarak kamu kurum ve kuruluşlarını bir kez daha uyardı.

Yerel basını –deyim yerindeyse- uçurumun kenarından alan kararı nedeniyle Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, bu kararın oluşumuna katkılarından dolayı İletişim Başkanı Sayın Fahrettin Altun’a, BİK Genel Müdürü Sayın Rıdvan Duran’a, BİK Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Şevket Erzen’in şahsında tüm Yönetim Kurulu ve Genel Kurul üyelerine, görev süresi boyunca yerel basına daima sahip çıkan Çorum Valisi Sayın Mustafa Çiftçi’ye şükranlarımızı ifade ederken, tüm kamu kuruluşlarının, yerel yöneticilerin, mesleki ve sivil toplum kuruluşlarının yöneticilerine de “yerel basına sahip çıkma sırası şimdi sizde” diyoruz.

(Haber Merkezi)

