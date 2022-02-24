Son Dakika

ŞİMDİ SIRA SİZDE!

Yerel gazeteler, 2022 yılına, giderleri bir misli artmış olarak girdi. Özellikle, gerçekten “nitelikli” gazeteler yaşama şansını neredeyse tümden kaybetmiş duruma gelmişlerdi ve yapıcı-düzeyli gazetelerin devre dışı kalmaları şantajcı gazeteciliğin önünü açacaktı. Zira, Basın İlan Kurumu Genel Kurulu’nun oluşabilmesi için kamu temsilcileri bir türlü atanmıyor ve BİK Genel Kurulu toplanıp karar alamadığı için, resmi ilan fiyat tarifesi de belirlenemiyordu. Yani, 2022’nin Ocak ve Şubat aylarında da 2021’in tarifesi uygulanmak zorunda kalınıyordu. 

Güncel 24.02.2022, 20:20
35
ŞİMDİ SIRA SİZDE!

Gazeteniz ÇORUM HABER, bu konuyu defalarca gündeme getirdi; devleti sorumluluğunun gereğini yerine getirmeye, toplumu da yerel basına sahip çıkmaya çağırdı. Yerel basının, demokrasinin olmazsa olmazlarından biri olduğunu, tekrar tekrar hatırlattı. Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu başta olmak üzere basın kuruluşları da bu konuda büyük duyarlılık gösterdiler, kararlı bir mücadele verdiler. 
Nihayet Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 17 Şubat 2022 tarihli kararıyla, BİK Genel Kurulu’na 12 kamu temsilcisi atandı. Genel Kurul hemen 22 Şubat’ta toplanıp resmi ilan fiyat tarifesi önerisini belirledi. Ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı da aynı duyarlılıkla kararı ivedilikle Cumhurbaşkanı’nın onayına sundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 23 Şubat 2022 tarihli onayı, dünkü Resmi Gazete’de yayımlandı. 
1 Mart’ta yürürlüğe girecek karara göre, yerel gazetelerin resmi ilan sütun/cm. ücreti KDV hariç 35 TL oldu. Bu yerel gazetelerin ve basın kuruluşlarının bekledikleri, önerdikleri rakamdı. Dolayısıyla, Türkiye Cumhuriyeti Devleti, ülkenin yerel basınına sahip çıkmış, yerel gazetelerin yok oluşuna izin vermemiş oluyor. Elbette yetmez; toplumun da sahip çıkması koşuluyla…
Kamu kuruluşlarının, yerel yöneticilerin, mesleki ve sivil toplum örgütlerinin dikkatten kaçırmamaları gereken bir nokta daha var: Gazetelere sağlanan desteklerin tamamı, devlete geri dönüyor. Arada da ülkenin istihdamına katkı sağlanmış oluyor. Örneğin ÇORUM HABER, 18 kişi istihdam ediyor. Öyleyse, tasarruf adına yerel basına destek kısıtlamasının bir anlamı yok. 
Vali Mustafa Çiftçi, 10 Mart 2021’de yayınladığı genelgeyle, ihalelerin şeffaflığı açısından resmi ilanlardan kısıntıya gidilmemesi gerektiğini hatırlattı. Bu genelgeyi 15 Ocak 2022’de tekrarlayarak kamu kurum ve kuruluşlarını bir kez daha uyardı. 
Yerel basını –deyim yerindeyse- uçurumun kenarından alan kararı nedeniyle Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, bu kararın oluşumuna katkılarından dolayı İletişim Başkanı Sayın Fahrettin Altun’a, BİK Genel Müdürü Sayın Rıdvan Duran’a, BİK Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Şevket Erzen’in şahsında tüm Yönetim Kurulu ve Genel Kurul üyelerine, görev süresi boyunca yerel basına daima sahip çıkan Çorum Valisi Sayın Mustafa Çiftçi’ye şükranlarımızı ifade ederken, tüm kamu kuruluşlarının, yerel yöneticilerin, mesleki ve sivil toplum kuruluşlarının yöneticilerine de “yerel basına sahip çıkma sırası şimdi sizde” diyoruz.  
(Haber Merkezi)
 

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
kapalı
banner364
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 26 63
2. Konyaspor 26 49
3. Başakşehir 26 46
4. Adana Demirspor 26 44
5. Fenerbahçe 26 43
6. Beşiktaş 26 41
7. Alanyaspor 26 40
8. Hatayspor 26 39
9. Kayserispor 26 38
10. Gaziantep FK 26 36
11. Karagümrük 26 36
12. Sivasspor 26 34
13. Galatasaray 26 32
14. Antalyaspor 26 31
15. Kasımpaşa 26 29
16. Göztepe 26 27
17. Giresunspor 26 26
18. Rizespor 26 23
19. Altay 26 22
20. Ö.K Yeni Malatya 26 17
Takımlar O P
1. Ankaragücü 25 52
2. Ümraniye 25 49
3. Erzurumspor 25 44
4. Bandırmaspor 25 43
5. İstanbulspor 24 42
6. Eyüpspor 24 42
7. Samsunspor 24 39
8. Boluspor 23 34
9. Adanaspor 25 34
10. Manisa Futbol Kulübü 25 33
11. Tuzlaspor 23 31
12. Keçiörengücü 24 31
13. Gençlerbirliği 25 30
14. Menemen Belediyespor 25 29
15. Kocaelispor 24 28
16. Bursaspor 24 24
17. Denizlispor 25 24
18. Altınordu 25 22
19. Balıkesirspor 24 11
Takımlar O P
1. M.City 26 63
2. Liverpool 26 60
3. Chelsea 25 50
4. M. United 26 46
5. West Ham United 26 42
6. Arsenal 23 42
7. Wolverhampton Wanderers 24 40
8. Tottenham 24 39
9. Brighton 25 33
10. Southampton 25 32
11. Crystal Palace 26 29
12. Leicester City 23 27
13. Aston Villa 24 27
14. Brentford 26 24
15. Leeds United 25 23
16. Everton 23 22
17. Newcastle 24 22
18. Burnley 23 20
19. Watford 25 18
20. Norwich City 25 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 25 57
2. Sevilla 25 51
3. Real Betis 25 46
4. Barcelona 24 42
5. Atletico Madrid 25 42
6. Villarreal 25 39
7. Real Sociedad 24 38
8. Athletic Bilbao 25 37
9. Celta Vigo 25 32
10. Osasuna 25 32
11. Rayo Vallecano 24 31
12. Valencia 25 30
13. Elche 25 29
14. Espanyol 25 29
15. Getafe 25 26
16. Mallorca 24 26
17. Granada 25 24
18. Cadiz 25 20
19. Deportivo Alaves 25 20
20. Levante 25 15

Gelişmelerden Haberdar Olun

@