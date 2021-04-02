“Şimdi sağlığa, insana, bilime yatırım zamanı”

1-7 Nisan Kanser Haftası nedeniyle bir açıklama yapan CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, küresel çapta bir pandemi ile karşı karşıya olduğumuz bugünlerde kanserli hastaların morallerini yüksek tutmalarını ve sosyal mesafeye azami derecede dikkat etmelerini önerdi.

Kanuni Sultan Süleyman'ın yıllar önce hasta yatağında söylediği;

"Halk içinde mu'teber bir nesne yok devlet gibi, olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi" şeklindeki mısrasını hatırlatan Tahtasız, “Evet devlet muteberdir ama sağlık yoksa devletin bir anlamı yoktur. "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" ifadesi de benzer bir inanışı dile getirir. Devletin sağlık sektöründeki düzenleyici rolü büyük önem taşımaktadır” dedi.

Koronavirüs salgınının kanserden daha da tehlikeli bir duruma geldiğinin altını çizen Tahtasız, “Her şeyin temeli sağlıktır. Sağlığımızı olumsuz etkileyen faktörler konusunda bilinçlenmeye, farkındalık oluşturmaya, toplumsal birliktelik sağlamaya ihtiyacımız var. Devletimizin sağlığa, insana, eğitime, bilime daha fazla önem vermesi ve yatırım yapması gerektiğini acı deneyimlerle bir kez daha gördük” diye konuştu. (Haber Merkezi)

