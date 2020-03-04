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“Şimdi kenetlenme zamanı”

CHP eski İl Başkan Yardımcısı ve İl Başkan Adayı Güngör Atak, seçimlerin artık geride kaldığını, seçilen yeni yönetime hep birlikte sahip çıkılması gerektiğini bildirerek, “Şimdi hep birlikte mücadele etme, demokrasiye sahip çıkma zamanıdır” dedi.

“Şimdi kenetlenme zamanı”

CHP eski İl Başkan Yardımcısı ve İl Başkan Adayı Güngör Atak, seçimlerin artık geride kaldığını, seçilen yeni yönetime hep birlikte sahip çıkılması gerektiğini bildirerek, “Şimdi hep birlikte mücadele etme, demokrasiye sahip çıkma zamanıdır” dedi.

04 Mart 2020 Çarşamba 19:34
“Şimdi kenetlenme zamanı”

23 Şubat Pazar günü yapılan İl Kongresi’nde İl Başkanlığına aday olan ancak seçimleri kazanamayan Güngör Atak, ilçe teşkilatlarına teşekkür ziyareti düzenliyor.

Mecitözü ile ziyaretlerine başlayan Atak, tüm ilçe teşkilatları ile görüşme yapacağını bildirdi.

Beraberinde eski İl Başkan Yardımcısı Serpil Topal Yıldız ile birlikte CHP Mecitözü İlçe Başkanı Ahmet Bilgin’i ziyaret eden Güngör Atak, “Hep birlikte demokrasi havasında bir kongre yaşadık. Sizler demokrasiye sahip çıkma adına kongremize katılarak oylarınızı kullandınız. Cumhuriyet Halk Partisi’nin her üyesi, her delegesi, her yöneticisi bizim için çok değerlidir. Artık seçimler geride kaldı. Yeni yönetimin partimizi iktidara taşıma mücadelesine hep birlikte omuz vermek, yeni il başkanının etrafında kenetlenmek zorundayız. Parti içi çekişmeleri bir tarafa bırakarak; oldukça zor günler yaşayan ülkemizde halkın umudu olan CHP’yi iktidara taşımak için var gücümüzle çalışmak durumundayız” dedi.

“PARTİMİZE DEMOKRASİ YAŞATMAK İÇİN YOLA ÇIKTIK”

Ekibiyle birlikte parti içerisinde demokrasi yaşatmak amacıyla göreve talip olduklarını, bu süreçte kendilerine destek veren – vermeyen bütün partililere teşekkür ettiklerini, kimseye kırgınlıklarının, küskünlüklerinin olmadığını dile getiren Atak, demokrasiye sahip çıkan tüm CHP’li delegelere teşekkür ederek, “Partinin bir neferi olarak bundan sonra bana ve ekibime verilebilecek her türlü görevi yerine getirmeye hazırım. Ekibimle birlikte partim için çalışmaya, iktidar mücadelesine omuz vermeye devam edeceğim” ifadesini kullandı.

CHP Mecitözü İlçe Başkanı Ahmet Bilgin ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, İl Kongresinin büyük bir olgunluk içerisinde tamamlandığını, bundan sonraki süreçte partinin başarı oranının artırılmasına yönelik çalışmalar yapılması gerektiğini, ilçe teşkilatı olarak hiçbir zaman görevden, çalışmaktan kaçınmayacaklarını, üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye devam edeceklerini kaydetti. (Haber Merkezi)

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