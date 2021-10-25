Şimdi herkes birbirine soruyor: NEREYE GİDİYORUZ?

Türk ekonomisinde son büyük kırılma, 2018 yılı ortalarında Rahip Brunson kriziyle başladı. Pandemi süreci, düşük faizli kredilerle gelen likidite bolluğu, dövizin yükselmeye başlaması, konut ve otomotiv fiyatlarının bir anda katlanması, dar ve sabit gelirliler için geçim sıkıntısının ağırlaşması…Derin bir yoksullaşma süreci…

Elektrik, doğalgaz ve akaryakıt zamları, gıda fiyatlarının aşırı pahalanması karşısında tüm toplumu “kapkara” bir kış korkusu sarmışken, geçen hafta Merkez Bankası’nın politika faizini 200 baz puan daha düşürerek, dövize adeta “doping” uygulaması…Döviz ve altın piyasalarında durdurulamaz bir tırmanışın başlaması…

Ve Türkiye’yi “altında imzası bulunan” uluslararası hukuk kurallarına uymak suretiyle Osman Kavala’yı serbest bırakmaya çağıran 10 büyükelçinin “istenmeyen kişi” ilan edilmesi yolunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Dışişleri’ne verdiği talimat…Zaten çökmüş görünen piyasada, her şeyin iyice allak-bullak oluşu…

Bu haberi kaleme aldığımız sırada, ABD Doları 9.732, Euro 11.315, gram altın 563, çeyrek altın 923 liraydı. Dışişleri’nden “Persona Non Grata” kararı çıktığı takdirde işin ucunun nereye gideceği de belirsiz durumdaydı. Bu gelişmeleri, Çorum’un çarşılarında vatandaşlara sorduk. Mikrofon uzattığımız bazı vatandaşların ağzından “Allah sonumuzu hayretsin!” cümlesi döküldü.

Doların tarihi rekor kırdığı haftanın ilk gününde, görüşünü sorduğumuz Çorumlulardan bazıları, “Allah sonumuzu hayretsin!” demekten kendini alamadı.

Kurun sürekli yükselişinden ve hayat pahalılığından şikayet eden vatandaşlar, “Sadece Türk Lirası değer kaybetmiyor, hepimiz kaybediyoruz” ifadesini kullandılar.

Mikrofon uzattığımız bir vatandaş, “Biz bir köylü olarak 3 gün önce gittik, gübrenin fiyatına 235 lira dediler, 3 gün sonra gittik 270 lira dediler. Bu nereye kadar gidecek böyle? Doların yükselişi hepimizin sonu demek. Allah sonumuzu hayır etsin, bir yere doğru gidiyoruz ama nereye doğru gidiyoruz ben de bilmiyorum!” diye konuştu.

‘HÜKÜMET DÜŞÜNSÜN’

Ortamın çok kötü olduğunu dile getiren bir vatandaş, “Millet artık patlama derecesine geldi. Hayat zor, geçinmek de zor, bu ortamda nasıl yapacağız bilmiyoruz. Düzen düzen değil” dedi.

Halkın elinden bir şey gelemeyeceğini ifade eden bir vatandaş, şunları söyledi: “Türk parasını da unuttum, ne yapayım ben doları. Bizim düşüneceğimiz bir şey yok, hükümet düşünsün. Biz zaten bittik. Alacak falan hiçbir şeyimiz kalmadı.”

‘CUMHURBAŞKANIMIZI BAŞIMIZDAN EKSİK ETMESİN’

Doların yükselişinin sorun olmadığını belirten bir vatandaş ise, “Ne var dolar yükseliyorsa. Her şey olabilir. Ben öyle yokluklar gördüm ki kuyruklarda bekleyerek. Bu Cumhurbaşkanı gelene kadar bizim yemeye ekmeğimiz yoktu. Ben madende yer altında çalıştım. Ben burada bir tek aç görmüyorum. Ben emekliyim, bana yetiyor. Allah bin bereket versin. Yalnız Cumhurbaşkanımızı başımızdan eksik etmesin” dedi.

‘ALLAH BİLDİĞİNİ YAPSIN”

Kurunun yanında yaşın da yandığını dile getiren bir vatandaş şunları söyledi: “Allah bildiğini yapsın, başka bir şey demiyorum. Yapacak bir şey yok, halk istiyor. Halk isteyince de böyle oluyor. Çekeceğiz, kurunun yanında yaş da yanıyor, maalesef öyle. Milli eğitim gitti, sağlık gitti, cumhuriyet, laiklik, demokrasi gitti, adalet gitti, ne kaldı ki Türkiye’de? Bunlara rağmen halk bu hükümeti istiyorsa yapacak bir şey yok. Halkın dediği oluyor nasıl olsa.”

‘BU HÜKÜMETTEN BAŞKA ALTERNATİF YOK’

Türkiye’de vatandaşın halinin şu anda pek iyi olmadığını ancak bu hükümetten başka bir alternatif de olmadığını belirten bir vatandaş da, “Yine de hükümetimiz, devletimiz var olsun. Ahmet-Mehmet gelsin önemli değil, önemli olan Türkiye Cumhuriyeti’nin iyi şekilde idare edilmesi. Şu anda idare edenler iyi, memnunuz.” ifadesini kullandı.

‘TÜRKİYE İYİYE GİTMİYOR’

Doların yükselişinin iyi olmadığını dile getiren bir vatandaş, bu durumda sektörlerin tümünün duracağını, esnafın kirasını ödeyemeyeceğini söyledi.

Türkiye’nin iyiye gitmediğini kaydeden bir vatandaş, her şeyin pahalı olduğunu artık geçinmenin nerdeyse imkansız hale geldiğini belirtti.

‘DEVLET BÜYÜKLERİ ÖNLEM ALMALI’

Gençler için umutsuz olduğunu söyleyen bir vatandaş, “Vallahi hiç iyiye gitmiyoruz. Paramızın erimesine üzülüyoruz. Ama bizlerin yapacağı bir şey yok. Devlet büyükleri önlem almalı. Biz ne desek boş. Git gide hayat zorluğu çekiyoruz. Gençlerimizi kurtaralım istiyoruz. Mühim olan gençler, biz emekliler kendini kurtarıyor ama gençler için içler acısı” şeklinde konuştu.

‘PARAMIZ ERİYOR’

Hayat pahalılığından dert yanan bir vatandaş, “Artık iyisi gelsin, devleti iyi yönetecekler gelsin” dedi.

Türk parasının eridiğini ifade eden bir vatandaş, “Benim Euro borcum var. Allah döviz borcu olanların yardımcısı olsun. Nasıl yapacağız bilemiyoruz” diye konuştu.

(Nurdan AKBAŞ)