Silmkent’te arsa ve arazi düzenlemesi yaptırılacak

Çorum Belediyesi Silmkent mevkiinde arazi ve arsa düzenlemesi hizmet alım ihalesi düzenledi.

Silm Kent Arazi ve Arsa Düzenlemesi Hizmet Alımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’ncu maddesine göre açık ihale usulü ile Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Sayın yönetimindeki komisyon huzurunda ihale edildi.

Silmkent mevkiinde yaklaşık 76 hektarlık alanda 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18.Maddesi ve Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmelik’e uygun 1/1000 ölçekli parselasyon planlarının, dağıtım cetvellerinin yapılması ve tapuya tescili işini kapsayan ve yaklaşık maliyeti 273 bin TL olan ihaleye 5 firma katıldı.

İhalede Altıparmak İnşaat Harita Mühendislik İnşaat 64 bin 600 TL teklif verirken Ateş Harita Mühendislik Hizmetleri 74 bin 784 TL, Erkan Soylu 86 bin 868 TL, Anka Harita İnşaat Mühendislik 98 bin 800 TL ve Elazığ Zemin Harita Mühendislik ise 109 bin 440 TL teklif verdi.

Komisyon Başkanı Leyla Sayın firmaların belge ve tekliflerinin incelenerek sonucun resmi yazıyla bildirileceğini söyledi.

(Haber Merkezi)

