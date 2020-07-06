Silmkent Kampüsü tamamlanıyor

Pınar Eğitim Kurumları’nın Silmkent Pınar Koleji Kampüsü’nün yapımının tamamlanarak yeni eğitim öğretim yılına hazır hale geleceği bildirildi.

Pınar Koleji Genel Koordinatörü Kazım ALPOĞLU, yakın zamanda açılışı yapılacak olan yeni kampüsün ilkokul-ortaokul olarak eğitim öğretim hizmeti vereceği dile getirdi.

Silmkent Pınar Koleji Kampüsü’nün zengin etkinlik alanları ile kaliteli ve çok yönlü eğitimi ile Çorum’da eğitime farklı bir bakış açışı kazandıracağını belirten ALPOĞLU, kampüsün 10 bin metrekare kapalı alanı, 40 derslik, 50 metrekarelik sınıfları, yüzme havuzu, kapalı spor salonu, konferans salonu, similasyon ve 3D sınıfı, Z kütüphanesi, akıl oyunları, robotik kodlama atölyeleri, tasarım beceri atölyeleri, iç ve dış mekan etkinlik anfileri, bahçe oyun ve spor alanları, mini tarım alanı ve doğa dostu eco okul özellikleriyle Çorum’da eğitim öğretimin kalitesini artıracağını belirtti.

Çorum’un ilk özel okulu olan Pınar Koleji yeni yapılanması ile de öncü olmaya devam edeceğini anlatan Kazım ALPOĞLU, “Çorum’un ve bölgenin en donanımlı ve kapsamlı okulu olan Pınar Koleji yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle sınıf - öğrenci sayılarını ve okulumuzun tüm birimleri belirlenen sosyal mesafe esasları ve hijyen kuralları doğrultusunda düzenlenmiş, öğrencilerimizin sağlığına azami ölçüde önem gösterilmiştir” diye konuştu.

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