SİLKİNME İÇİN HARİKA MORAL

Çorum’u hep, “bölgenin sanayi, ticaret, eğitim, sağlık, spor, kültür, sanat ve turizm merkezi” olarak hayal ettik. Bölgenin, kendi dinamikleriyle sanayileşmeyi başlatan ilk ve tek kenti olduğu için, girişimci ruhuna sanayi altyapısını ve yatırım iklimini de eklemeyi başardığı için, “Anadolu Kaplanı” ve “KOBİ Başkenti” unvanlarını alnının akıyla hak ettiği ve “Kalkınmada Çorum Modeli” kavramını ekonomi terimleri arasına yazdırdığı için…Çorum’un bu potansiyele, bu güce, bu şansa sahip olduğundan emindik.

“Büyük Çorum” çıtamızı, Çorumlu’ya olan inancımızdan ve güvenimizden aldığımız ilhamla bir hayli yükseklere koyduk. Örneğin, kent nüfusunu 500 bin, üniversite öğrenci sayısını 50 bin, yıllık turist sayısını ilk aşamada 500 bin, ikinci aşamada 1 milyon, Çorum’un ihracatını hemen 1 milyar doların, kısa sürede de 2 milyar doların üzeri olarak hayal ettik. Hayallerimizi okurlarımızla da sık sık paylaştık.

Biliyorduk ki, “Büyük Çorum”a havalimanı, demiryolu, otoyol gibi yatırımlarla ulaşım altyapısını en üst seviyeye çıkararak, otomotiv, savunma, bilişim gibi ileri teknoloji alanlarına sıçrayarak, makina imalat, değerli maden işleme başta olmak üzere, var olan sanayi sektörlerini daha da güçlendirerek ulaşabilirdik.

Ve “Büyük Çorum” hedeflerimizden biri de, futbolda Çorum’u kademe kademe “Süper Lig”e taşımaktı. İşte Yeni Çorumspor, “zor”u başarıp üçüncü ligden ikinci lige çıkarak, Çorum’da, Çorum dışında yaşayan yaklaşık 1 milyon 300 bin Çorumlu’yu sevince, mutluluğa boğdu. Gerçekçi, akılcı bir plan dahilinde, İkinci Lig’den Birinci Lig’e, Birinci Lig’den Süper Lig’e uzanacak bir süreci hayal etmememiz için de hiçbir neden yok bize göre.

Kulüp Başkanı Fatih Özcan başta olmak üzere Yeni Çorumspor’un tüm yöneticilerini, teknik sorumlularını, futbolcularını, taraftarlarını, destek veren tüm kişi, kurum ve kuruluşları yürekten kutluyor, bu şampiyonluğun Çorum’a kazandırdığı morale önemle dikkat çekmek istiyoruz. Çorum’un en önemli ortak paydalarından biri olan Yeni Çorumspor’a hep birlikte, samimiyetle sarılırken, “Büyük Çorum” hedefine doğru da bu “harika” toplumsal morali çıkış noktası yapıp “silkinmemiz” gerektiğini, yeniden, bir kez daha vurguluyoruz.