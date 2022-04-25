Silahlı yaralama olayı zanlıları yakalandı

22 Nisan Cuma günü Ordu’nun en işlek caddelerinden olan Süleyman Felek Caddesi'nde 1'i çocuk 2 kişi silahlı saldırı sonucu yaralanmıştı. Yaralama suçuna karışan ve işlek caddede yüzlerce kişinin arasında ateş eden şahıslar E.K ve M.D. Çorum'un Sungurlu ilçesinde kullandıkları araç ile yakalandı. Araçta yapılan arama sonucu hava filtresi içerisine gizlenmiş 1 adet 7,65 mm çapında tabanca, 46 adet 7,65 mm çapında fişek ele geçirildi.

Öte yandan olayda söz konusu şüphelilerle birlikte hareket ettiği tespit edilen S.U. isimli şahıs 23 Nisan tarihinde Ordu’da yakalandı. S.U.’nun ikamet ettiği adreste yapılan aramada 1 adet 9 mm çapında tabanca, 97 adet 9 mm çapında fişek, 1.70 gram esrar maddesi, 0,30 gram toz haline getirilmiş ecstacy 39 adet sentetik hap ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.