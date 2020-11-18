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Silahlı saldırı: 1 kişi öldü, birisi çocuk 3 kişi yaralandı

ÇORUM'da meydana gelen silahlı saldırıda aynı aileden 1 kişi öldü, biri bebek 3 kişi yaralandı.

Güncel 18.11.2020, 23:55 19.11.2020, 11:36
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İddialara göre, Gencel K. (37), gece geç saatlerde Bahar 1. Cadde'dedeki evlerine girmek üzereyken Serkan Ö. (32), eşi Alev Ö. (28) ve 3 yaşındaki çocukları G.Ö'ye tüfekle ateş ederek yaraladı. Ardından Çoraklık Bağları mevkine giden Gencel K, burada ikamet eden kayınvalidesi Gülizar Ö'yü tüfekle yaraladıktan sonra olay yerinden uzaklaştı.

İhbar  üzerine Bahar 1. Cadde ve Çoraklık Mevine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel hastanelere kaldırıldı. Kafasına isabet eden kurşunla ağır yaralanan Serkan Ö, hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralıların bacaklarından yaralandıkları ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Yaralılardan Alev Ö,'nün polise verdiği ifadesinde eşi Serkan Ö.'nün kız kardeşinin bir süredir kayıp olduğunu, eşi Gencel K'nin kayıp nedeniyle kendilerine ateş ettiğini söylediği öğrenildi. 

Polis, cinayet zanlısını yakalamak için çalışma başlattı.

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