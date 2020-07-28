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Silahlı kavgaya 4 tutuklama

Çorum'da 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 4 zanlı tutuklandı.

Güncel 28.07.2020, 10:55
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Yavruturna Mahallesi Kavukçu Sokak'ta bir otoparkta yaşanan kavgada Yaşar Çakırlı'nın (35) öldürülmesi, Murat Ö. (42) ve Recep A'nın (20) da ağır yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan Mustafa A, Kadir S. ve Muhammed A.K. ile Sevda A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Bu arada, yaralılar Murat Ö. ve Recep A'nın hastanedeki tedavilerinin devam ettiği öğrenildi. 

Kentte 23 Temmuzda otoparkta karşılaşan Yaşar Çakırlı, Murat Ö. ve Recep A. ile Mustafa A, Kadir S. ve Muhammed A.K. tartışmıştı. Kavgaya dönüşen olayda tüfek ve silahla açılan ateş sonucu Çakırlı, Murat Ö. ve Recep A. ağır yaralanmıştı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan Çakırlı kurtarılamamış, kaçan şüphelilerle birlikte Sevda A. polis ekiplerince yakalanmıştı.

#Silahlı kavgaya 4 tutuklama
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