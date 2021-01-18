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Silahlı kavgada 3 kişi av tüfeğiyle yaralandı

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde, aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada biri ağır 3 kişi av tüfeğiyle yaralandı.

Güncel 18.01.2021, 22:07
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Silahlı kavgada 3 kişi av tüfeğiyle yaralandı

Alınan bilgiye göre, Çorum'un Sungurlu ilçesinde daha önceden aralarında husumet bulunan K.Y, İ.L, B.E. ve S.A. ile H.A. (40), İ.S.Ş. (41) ve M.A. (30), Kırıkkale-Çorum kara yolu Akboğaz Köprüsü yakınlarında bir araya geldi.

İki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada H.A, İ.S.Ş. ve M.A. av tüfeğiyle yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ambulanslarla Kırıkkale'deki hastanelere kaldırılan yaralılardan M.A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Kaçan 4 şüpheli, Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ve Sungurlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasıyla yakalandı.

Şüpheliler, Sungurlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. (AA)

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