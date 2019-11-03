Silahlı kavga: Üç kişi vurularak yaralandı

Olay Kale Mahallesi İbik 2. Sokak No: 32 önünde meydana geldi. İddialara göre, aralarında husumet bulunduğu öğrenilen iki gurup arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonrası K. T. (26) av tüfeği ile ateş ederek ES., E. B.Ç. ve S. Ö.’ye tüfekle ateş etti. Tüfekten çıkan saçmalar üç kişinin vücutlarına isabet etti. Olay sonrası K.T. ve beraberindekiler otomobil ile bölgeden uzaklaştı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri yaptıkları çalışmada olayı gerçekleştirdiği öne sürülen K., T., yanında bulunan U. D.,(16) ve E S., (18)., kısa sürede yakalandı. Polis Şüpheli K. T’nin ikametinde yapılan aramada 1 adet tabanca 9 adet fişek elde edildi. Silahla yaralama olayı ile ilgili soruşturma sürüyor. (Yusuf ÇINAR)