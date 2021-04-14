Silahlı kavga tatbikatını gerçek sananlar korktu

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Gazi Caddesi üzerinde bulunan Pirbaba Çamlığı’ndaki parkta tatbikat gerçekleştirdi. Tatbikat gereği silahlı kavga olduğu ihbarı üzerine park alanına polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, olay yerinde tüm yolları kapattı.

Şüpheli bu sırada otomobili ile kaçmaya çalışırken sıkıştırıldı. Otomobilden inen şüpheli tabancasını yere attı. Polis ekipleri şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. Şüpheli kelepçe takılarak polis otosuna bindirildi.

Heyecanlı anların yaşandığı mahallede olayı gerçek zannedenler korku yaşadı. Balkon ve pencerelere çıkanlar cep telefonları ile o anları kayda aldı.

Vatandaşlar olayın tatbikat olduğunu öğrenince rahat bir nefes aldı.



(Yusuf ÇINAR)

