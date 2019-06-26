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Silahlı kavga: 4 yaralı

ÇORUM'da, Emrah Ç. alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışmada pompalı tüfekle rastgele ateş açtı. Olayda, İlhami C., İbrahim C. ve Gökhan T. ile Erdal A. yaralandı. Şüpheli Emrah Ç. polis tarafından yakalandı. 

Silahlı kavga: 4 yaralı

ÇORUM'da, Emrah Ç. alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışmada pompalı tüfekle rastgele ateş açtı. Olayda, İlhami C., İbrahim C. ve Gökhan T. ile Erdal A. yaralandı. Şüpheli Emrah Ç. polis tarafından yakalandı. 

26 Haziran 2019 Çarşamba 23:50
Silahlı kavga: 4 yaralı

Olay, akşam saatlerinde Küçük Sanayi Sitesi'ndeki 67'inci Sokak'ta meydana geldi. Otomobil alım satımı işi yapan Emrah Ç. ile Erdal A, alacakları olduğu İlhami C. ile buluştu. 3 kişi arasındaki tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Kavga sırasında İlhami C., darp edildi.  Bu sırada olay yerine gelen İlhami C.'nin arkadaşları İbrahim C. ve Gökhan T.' de kavgaya karıştı. Emrah Ç., otomobilinden aldığı pompalı tüfekle rastgele ateş açtı. Olayda, vücuduna kurşun isabet eden Erdal A., İlhami C., İbrahim C.. ve Gökhan T., yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kaçan olayın şüphelisi  Emrah Ç.’yi kısa sürede yakaladı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor. (Yusuf ÇINAR)

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