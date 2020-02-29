Silahlı kavga: 1 yaralı

Olay, Bahçelievler Mahallesi İpeklievler Caddesinde meydana geldi. İddialara göre, S. Ç., daha önce aralarında husumet bulunduğu belirtilen E. T’ye tabanca ile üç el ateş etti.

Kurşunlardan birisi E.T’nin sırtına isabet etti. Olayın ardından şüpheli S. Ç., kaçarken, yaralı E. T., ise sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla kaldırıldığı Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyata asındı. Polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonrası S.Ç’nin aracı olay yerine yakın bir alanda terk edilmiş olarak bulundu. Polis olayın şüphelisini yakalamak için çalışmasını sürdürüyor.