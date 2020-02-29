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Silahlı kavga: 1 yaralı

Çorum'da çıkan silahlı kavgada bir kişi tabancayla sırtından vurularak ağır yaralandı.  

Silahlı kavga: 1 yaralı

Çorum'da çıkan silahlı kavgada bir kişi tabancayla sırtından vurularak ağır yaralandı.  

29 Şubat 2020 Cumartesi 15:19
Silahlı kavga: 1 yaralı

Olay, Bahçelievler  Mahallesi İpeklievler Caddesinde meydana geldi. İddialara göre, S. Ç., daha önce aralarında husumet bulunduğu belirtilen E. T’ye tabanca ile üç el ateş etti.

Kurşunlardan birisi E.T’nin sırtına isabet etti. Olayın ardından şüpheli S. Ç.,  kaçarken, yaralı E. T., ise sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla kaldırıldığı Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyata asındı.  Polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonrası  S.Ç’nin aracı olay yerine yakın bir alanda terk edilmiş olarak bulundu.  Polis olayın şüphelisini yakalamak için çalışmasını sürdürüyor.

Son Güncelleme: 29.02.2020 15:21
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