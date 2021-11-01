Silahlı çatışma sonucu ölenlerin sayısı 3’e çıktı

Yaralılardan 39 yaşındaki Kadir Özlem kurtarılamazken, diğer yaralı 31 yaşındaki Muhammet Yücel’in de yoğun bakımda ve durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Dernek lokalinde çıkan silahlı kavgada, Cihan Kanbur (40) ve Semih Özçelik (16) tabancayla vurularak hayatlarını kaybetmişlerdi.

Olay, 27 Ekim'de Yavruturna Mahallesi'ndeki Türk Sanat Musikisi Sevenler Derneği'nin lokalinde meydana gelmiş, kişiler arasında çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüşmüştü.

Çevrede güvenlik kameralarını izleyerek şüphelileri belirleyen ekipler, kavgaya karıştıkları iddiasıyla 10 kişiyi gözaltına aldı. Polisin bazı ev ve iş yerlerinde yaptığı aramalarda 3 tabanca, 7 tüfek ile çok sayıda mermi ele geçirildi. Sorgularının ardından geniş güvenlik önlemleriyle adliyeye sevk edilen 10 kişiden Sedat A., Müslüm Ö., Hüseyin A., Uğur S., Halil İbrahim D. ve Musa B. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Öte yandan olaya karıştığı tespit edilen diğer şüpheliler B.Ö., S.Ç. ve M.T.T.'nin ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Öte yandan Türk Sanat Musikisi Sevenler Derneği'nde 3 kişinin ölümü ile sonuçlanan cinayet sonrası gözaltına alınıp tutuklananların, ifadesinde, kimin kime ateş ettiğini görmediklerini, sadece silah sesleri nedeniyle masaların altına gizlendiklerini söyledikleri öğrenildi. Polis yaptığı incelemede derneğin güvenlik kamerasının çalışmadığını belirlerken, firarda olan kişilerin yakalanması ile olayın aydınlatılmasının beklendiği haber alındı. (Yusuf ÇINAR)

