Silahlanmaya ve suç örgütlerine geçit verilmiyor

Çorum Emniyet Müdürlüğü ekipleri 7 gün 24 saat vatandaşın huzur ve güvenliğini sağlamak için suç ve suçlularla mücadele ediyor.

Bu kapsamda sadece 2020 yılı Şubat ayında İl Merkezinde Asayiş Şube Müdürlüğü, Çocuk Şube Müdürlüğü ve Polis Merkezi Amirlikleri tarafından yürütülen faaliyet ve çalışmalarda 838 olaydan 819’u aydınlatılırken, 19 olayın aydınlatma çalışmaları devam ediyor.

Çorum Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre; malvarlığına karşı işlenen 108 olaydan 70 olay aydınlatıldı, 38 olayın aydınlatma çalışmaları devam ediyor.

İlimizde geçmiş yılları da kapsayan dolandırıcılık olayları kapsamında yapılan çalışmalarda; Hatay, Şanlıurfa ve Gaziantep illeri ile bağlantılı olan ve suça aracılık yapan şahısların Çorum ilinde ikamet etmeleri sebebiyle 2020 yılı Şubat ayında tekrar ele alınan 4 evlendirmek vaadiyle dolandırıcılık olayı ile ilgili yapılan araştırmalar neticesinde, tespit edilen ve adli işlem başlatılan 4 şüpheliden 2’si adli mercilere teslim edildi, firar olarak aranan ve Şanlıurfa ilinde ikamet eden 2 şüphelinin yakalama çalışmaları devam ediyor.

2020 yılı Ocak ayında yapılan ihbar üzerine bir devlet büyüğünün adı kullanılmak suretiyle İşe alma vaadiyle meydana gelen dolandırıcılık olayı ile ilgili bir firma hesabına para yatıran ve yönlendiren toplam 4 şahıs hakkında adli işlemler tamamlanırken, firma sahibi Ankara’da ikamet ettiğinden temin edilemedi, evrak ikmalen adli mercilere gönderildi.

“OLAYLARI AYDINLATMADA TÜRKİYE ORTALAMASININ ÜZERİNDEYİZ”

Emniyet Müdürlüğü’nün konuyla ilgili açıklaması şöyle devam ediyor:

“2020 yılı Şubat ayında meydana gelen 11 dolandırıcılık olayından 10’u aydınlatılmış, 1 olayın aydınlatma çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca 4 olay gerçekleşmeden ekiplerimizce engellenmiştir. Aydınlatılan hırsızlık olaylarında; 2.400 TL para ve 1 adet ses sistemi ele geçirilmiştir. Çorum, %63 aydınlatma oranı ile %48 olan Türkiye geneli aydınlatma ortalamasının üzerinde bulunmaktadır.

FUHUŞA CEZA

Fuhuş yapan 4 şahsa işlem yapılarak toplamda 3.176 TL idari para cezası uygulanmış, fuhuş için aracılık ve yer temini yaptıkları tespit edilen 4 şahıs adli mercilere teslim edilmiştir.

Asayiş suçu kapsamında mahkemelerden gelen 174 yakalama müzekkeresinden, 125 şahıs yakalanmış, 59 şahıs adli mercilerce tutuklanmış, 66 şahıs serbest bırakılmış, 49 şahsın çoğunluğunun ilimizde ikameti olmadığından yakalanamamış olup, Türkiye genelinde aranması devam etmektedir.

2020 yılı Şubat ayında kayıp olduğu bildirilen 19 şahsın tamamı bulunmuştur.

32.584 KİŞİYE GBT SORGULAMASI

Meydana gelen olaylarla ilgili gözaltına alınarak mahkemeye sevk edilen 66 şüpheliden 18 şüpheli tutuklanmış, 12 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. 36 şahıs ile Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan sorgulamalarının ardından serbest bırakılmıştır.

8 yaşı küçük şahıs mevcutlu olarak mahkemeye sevk edilerek 3’ü tutuklanmış, 5 şahıs ise serbest bırakılmıştır.

GBT sorgulaması yapılan 32.584 şahıstan 125 şahsın arandığı tespit edilmiştir.

23 ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

2020 yılı Şubat ayı içerisinde Asayiş Şube Müdürlüğü Ekipler Amirliği ve Motosikletli Polis Timi ekiplerince 1.596 olaya müdahale edilmiş, 37 şok uygulama yapılmış, 4.510 şahsın GBT kaydı sorulmuş, 90 şahsın arandığı tespit edilerek yakalanmış, şok uygulamalar ile şüphe ve ihbar üzerine durdurulan 1.002 aracın sorgulaması yapılmış, 23 araç trafikten men edilmiş, 28.980,00 TL idari para cezası uygulanmıştır.

KUMARA GEÇİT YOK

İl genelinde vatandaşların huzuru ile can ve mal emniyetinin devamının sağlanması amacıyla önleyici kapsamlı yasadışı bahis, kumar ve tombala uygulamaları yapılmıştır. Asayiş kapsamlı yapılan uygulamalar ile şok uygulamalar, ihbar, şüphe üzerine ve meydana gelen olaylarda 8 ruhsatsız tabanca, 15 ruhsatsız av tüfeği (otomatik ve pompalı tüfek), 8 kurusıkı tabanca, 7 kesici ve delici alet olmak üzere toplam 38 suç aleti ele geçirilmiştir.

İlçelerde ise; 1 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız av tüfeği, 6 kesici-delici alet olmak üzere toplam 11 suç aleti ele geçirilmiştir.

2020 yılı Ocak ve Şubat ayları içerisinde, il genelinde (ilçeler dahil) asayiş kapsamlı yapılan uygulamalar ve müdahale edilen olaylarda; 20 ruhsatsız tabanca, 14 kurusıkı tabanca 32 ruhsatsız tüfek, 18 kesici ve delici alet olmak üzere 84 suç aleti ele geçirilmiştir.

Çorum’da 85 okulda 63 güvenli eğitim koordinasyon görevlisi bulunmaktadır.” (Haber Merkezi)