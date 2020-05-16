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Silahla vurulan genç kurtarılamadı

ÇORUM’da  tartışma sırasında  başından vurulan  Fatih Er (21) tedavi gördüğü hastanede öldü.

16 Mayıs 2020 Cumartesi 13:41
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Olay,  3 gün önce saat 02.30 sıralarında Gazi Caddesi'nde meydana geldi. İddialara göre Fatih Er  bir arkadaşıyla yürüdüğü sırada karşılaştığı Kazım B. ile henüz bilinmeyen nedenle tartıştı.

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Kazım B., üzerinde taşıdığı tabancayı çıkarıp, Fatih Er’e  ateş etti. Er,  başına isabet eden kurşunla yere yığıldı.   İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık görevlileri gönderildi.  Ağır yaralanan genç, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesin tedavi altına alındı.  3 gündür yoğun bakım ünitesinde tedavi altında tutulan Fatih Er, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Ölüm haberini alan Fatih Er’in yakınları büyük üzüntü yaşarken,  Olayın şüphelisi Kazım B’nin yakalanması için polis ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Son Güncelleme: 16.05.2020 14:12
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