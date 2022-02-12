Silah ticareti yapan 7 kişi yakalandı

Çorum Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, KOM Şube Müdürlüğü tarafından silah ve mühimmat ticareti yapan şahıslara yönelik olarak yaklaşık 3 ay süreyle yapılan teknik ve planlı çalışmalar kapsamında silah ve mühimmat ticareti yaptıkları tespit edilen 7 kişinin il merkezinde bulunan ikamet adreslerinde, iş yeri adreslerinde ve araçlarında eş zamanlı olarak yapılan aramada,

2 adet çeşitli markalarda 9 mm'lik ruhsatsız tabanca ile bu tabancalara ait 2 adet şarjör, 2 adet çeşitli markalarda ruhsatsız tüfek, 117 adet tabanca fişeği, 54 adet tüfek kartuşu, 4 adet bıçak ve şüpheli şahıslara ait dijital materyaller ele geçirildiği açıklandı. Yakalanan 7 kişiden 3’ünün serbest bırakıldığı 4 kişinin ise adliyeye sevk edildiği belirtildi.

(Yusuf ÇINAR)