Silah ticareti yapan 7 kişi yakalandı
ÇORUM polisi üç ay süren teknik takibin sonucunda silah ticareti yaptıkları saptanan 7 kişiyi yakaladı. Yapılan aramada tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirdi.
Çorum Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, KOM Şube Müdürlüğü tarafından silah ve mühimmat ticareti yapan şahıslara yönelik olarak yaklaşık 3 ay süreyle yapılan teknik ve planlı çalışmalar kapsamında silah ve mühimmat ticareti yaptıkları tespit edilen 7 kişinin il merkezinde bulunan ikamet adreslerinde, iş yeri adreslerinde ve araçlarında eş zamanlı olarak yapılan aramada,
2 adet çeşitli markalarda 9 mm'lik ruhsatsız tabanca ile bu tabancalara ait 2 adet şarjör, 2 adet çeşitli markalarda ruhsatsız tüfek, 117 adet tabanca fişeği, 54 adet tüfek kartuşu, 4 adet bıçak ve şüpheli şahıslara ait dijital materyaller ele geçirildiği açıklandı. Yakalanan 7 kişiden 3’ünün serbest bırakıldığı 4 kişinin ise adliyeye sevk edildiği belirtildi.
(Yusuf ÇINAR)
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