Silah sesine koşanlar gözyaşlarına boğuldu

Çorum’da Erman Ö., (30), emekli Polis babasının beylik tabancasını kalbine ateş ederek, intihar etti. Şenyurt Caddesi'ndeki intihar olayı saat 20.00 sıralarında yaşandı.

İddialara göre, Erman Ö., emekli polis olan babasına ait beylik tabancasını kalbine dayayıp tetiğe bastı. Silah sesini duyan yakınları Erman Ö’nün yerde yattığını görüp, polis ve sağlık görevlilerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık görevlileri Erman Ö’nün öldüğünü belirledi. Polis, Erman Ö’nün geride 50 bin TL borcu olduğunu yazdığı 4 sayfalık mektubu buldu. Erman Ö’nün “50 bin lira borcum var. İlaç içtim olmadı. Bu kez gidiyorum. Herkes hakkını helal etsin” yazılı mektubu yazdıktan hemen sonra babasının beylik tabancasıyla intihar ettiği öğrenildi. Erman Ö’nün yakınları gözyaşlarına boğulurken, polis intihar olayı ile ilgili incelemesini sürdürüyor.