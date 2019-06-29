Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 15°
parçalı az bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
96485
ALTIN
262.514
DOLAR
5.7868
STERLİN
7.3553
EURO
6.5832

Silah kaçakçılığı operasyonunda 3 tutuklama

Amasya merkezli 3 ilde yapılan silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 16 şüpheliden 3‘ü tutuklandı. 

Silah kaçakçılığı operasyonunda 3 tutuklama

Amasya merkezli 3 ilde yapılan silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 16 şüpheliden 3‘ü tutuklandı. 

29 Haziran 2019 Cumartesi 14:32
Silah kaçakçılığı operasyonunda 3 tutuklama

Amasya Merkezli Çorum ve Samsun’da 21 adrese eş zamanlı yapılan silah kaçakçılığı operasyonunda 16 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 5 adet 9mm, 5 adet 7.65 mm ruhsatsız tabanca, 7 adet ruhsatsız tüfek, 391 adet 9 mm fişek, 27 adet 7.65 mm fişek, 6 adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan 16 şüpheliden 8’i Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğündeki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 8 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. 8 şüphelinin 4’ü savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 3’ü tutuklandı. 1 şüpheli de adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. 

İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump arasında kritik görüşme
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump arasında kritik görüşme
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü
Saygı Öztürk, Çorum olaylarını anlatacak
Saygı Öztürk, Çorum olaylarını anlatacak
Çorum Olayları 39. yılında anılıyor
Çorum Olayları 39. yılında anılıyor
“Kurslar artarak devam etmeli”
“Kurslar artarak devam etmeli”
Çorum'un ihracatı yüzde 302 arttı
Çorum'un ihracatı yüzde 302 arttı
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim