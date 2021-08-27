Sıla son yolculuğuna uğurlandı

Çorum’da arkadaşlarıyla bir araya gelen ve aniden fenalaşarak hastanede vefat eden Sıla Güneri (18), Çorum’da toprağa verildi.

Olay, önceki gün Ulukavak Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, arkadaşlarıyla birlikte apartman dairesinde bir araya gelen ve ilerleyen saatlerde aniden fenalaşan Sıla Güneri, çağırılan ambulansla Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Güneri, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından genç kızın cenazesi Ulu mezarlıkta gözyaşları arasında toprağa verildi.