Sıklık’ta dezenfekte, temizlik ve ilaçlama çalışması yapılacak

Hafta sonları vatandaşların en çok tercih ettiği piknik alanlarından biri olan Sıklık Tabiat Parkı, 12 Haziran Cuma günü belediye ekiplerince 1 günlüğüne kapatılarak detaylı bir dezenfekte, temizlik ve ilaçlama uygulamasına tabi tutulacak. Belediye ekipleri, parkın hafta sonu vatandaşların kullanımına hazır hale gelmesi için 12 Haziranda tüm gün boyunca Sıklık Parkındaki çalışmalarına devam edecek. Ekipler, vatandaşların daha sağlıklı, daha huzurlu vakit geçirmeleri için ayrıca bit ve yabani otlara yönelik ilaçlama ve temizleme çalışması da yaparak parkı hafta sonuna hazır hale getirecek.