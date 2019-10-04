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Sıklık’ın ziyaretçisi artıyor

Sıklık Tabiat Parkı, 2018 yılında toplam 180 bin ziyaretçiyi ağırladı.

Sıklık’ın ziyaretçisi artıyor

Sıklık Tabiat Parkı, 2018 yılında toplam 180 bin ziyaretçiyi ağırladı.

04 Ekim 2019 Cuma 21:40
Sıklık’ın ziyaretçisi artıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı 11.Bölge Müdürlüğü Çorum İl Şube Müdürlüğü verilerine göre, 2014 yılında 64 hektar olan tabiat parkı alanı 318 hektara çıkarıldı.

Tabiat parkı ilan edildiği 2009 yılında ziyaretçi sayısı 9 bin iken, 2018 yılında 180 bine ulaştı.

Bilgilere göre, bölgeye 2012 yılından bugüne kadar 15 milyon lira yatırım yapıldı. Yol, su, elektrik gibi alt yapı yatırımları büyük ölçüde tamamlandı. Sıklık Tabiat Parkı’nda 50 ve 400 dönüm olmak üzere iki adet fauna tanıtım alanı bulunuyor. Her iki faunada 14 adet kızılgeyik, 14 adet yaban keçisi, 3 adet karaca, 6 adet dağ ceylanı ve 3 adet tavşan bulunuyor.

(Haber Merkezi)

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