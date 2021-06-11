Sıklık’a gençlik kampı yapılıyor

Sıklık Gençlik Kampı Yapım İşi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edildi. Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Sayın yönetimindeki komisyon huzurunda düzenlenen ihaleye 3 firma katıldı.

Firmaların tekliflerinin ve belgelerinin incelenmesi ile başlayan ve yaklaşık maliyeti 1 milyon 249 bin TL olan ihalede en düşük teklifi 1 milyon 177 bin lira ile Mustafa Tuna verdi. İhaleye katılan Suat Ardıç İnşaat 1 milyon 197 bin, Muhammed Ali Demirci 1 milyon 799 bin lira teklifte bulundu.

Komisyon Başkanı Sayın ihale sonucunun resmi yazıyla firmalara bildirileceğini açıkladı.

(Haber Merkezi)

