Sıklık Tabiat Parkı ziyaretçilerini bekliyor

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA), “Kültür ve Doğa Turizmi Ekseninde Şehirlerin Markalaşması Sonuç Odaklı Programı” kapsamında turizme yönelik tanıtım materyal hazırlıklarına devam ediyor. Turizm tanıtım videoları serisinin ikincisi, yeni normal hayatımızın cazibe merkezlerinden Sıklık Tabiat Parkı için hazırlandı.

SIKLIK TABİAT PARKI

2009 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından korunan alan olarak tescil edilen Sıklık Tabiat Parkı, Çorum il merkezinde yer alıyor. 640 dönüm alanı ile Türkiye’nin en büyük tabiat parklarından biri olan Sıklık Tabiat Parkı, Çorum-Samsun karayolunun 7. km’sinde, Merzifon (Amasya) Havalimanı’na 59 km mesafede bulunuyor.

Alan, ziyaretçilerin piknik, doğa yürüyüşü, fotoğraf çekimi, bitki ve yaban hayatı gözlemi gibi birçok farklı etkinliği yapmasına elverişli.

Tabiat parkında günübirlik kullanıma yönelik çocuk oyun alanları, mescit, kameriye, piknik masası, gözlem kulesi, seyir terası, flora ve fauna tanıtım alanı gibi her yaş ve ilgi grubuna hitap edebilecek yapılar bulunmakta. Fauna Tanıtım Alanı içerisinde yer alan karaca, ceylan, geyik, yaban keçisi, yaban koyunu gibi yabani türler özellikle çocuk ziyaretçilerin dikkatini çekmekte. Sıklık Tabiat Parkı’nda bulunan seyir teraslarından Çorum Barajı, şehir ve orman manzarası görülebilmekte. (Haber Merkezi)