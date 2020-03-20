Sıkıştığımız bu köşeden dayanışarak çıkabiliriz

“Bugünkü medya ortamında, özgün içerik üretimi yapan en önemli kaynak gazete. Teyit edilmemiş haberlerin ortalıkta dolaştığı, bilgi kirliliğinin alabildiğine arttığı böyle bir ortamda, referans alınabilecek en önemli kaynak gazete. Başka mecraların gündem oluşturma işini bir türlü başaramadıkları ortamda, köşe yazılarıyla, özel haberleriyle gündem oluşturan en önemli kaynak gazete.”

Ben de yıllardır, ciddi ve düzeyli yerel gazetelerini kaybettiği takdirde, toplumun, asparagasa, şantaj ve sansasyon gazeteciliğine mahkûm olmaktan kurtulamayacağını yazıp duruyorum. Onun için, tasarruf söz konusu olunca ilk akla gelenin “gazete” olmaması gerektiğini sık sık ifade ediyorum.

Zor bir süreçten geçiyorduk, daha da zoruna çattık. Artık, “olmak ya da olmamak” noktasındayız. Rahmetli Abbas Kefçeli meslektaşımızın pek sevdiği başlık klişesiyle: “Bıçak kemiğe dayandı”!.. Yerel ve mesleki kurumlarıyla, sivil örgütleriyle, bireyleriyle toplum sahip çıkmazsa, ciddi yerel gazeteler birer birer veda edecekler.

Bu mesleğe bir ömür verdim. ÇORUM HABER de, nice güçlüklerle boğuşa boğuşa, ilk günkü ilkelerinden en küçük bir ödün vermeden, “her şey Çorum için” diye diye, “Çorum’un aydınlık yüzü” olarak 35. yılına ulaştı.

“Gazetenize sahip çıkın” diye kaç kez çağrı yaptığımı da doğrusu hatırlayamıyorum. Ama, içinde bulunduğumuz durum her zamankinden daha farklı. İstisnasız herkes sıkıntıda. Ve bu sıkıştığımız köşeden, “altta kalanın canı çıksın” diyerek değil, dayanışarak, yardımlaşarak, hiçbir kurumumuzu feda etmeden çıkabiliriz.

Güçlüklerden hiç yılmadım, hiç umutsuzluğa kapılmadım. Karşı karşıya kaldığımız bu büyük küresel felaket de yıldırmıyor beni. Umudumu yitirmiyorum; Çorumlu’nun sağduyusuna güvenerek, gelecek güzel ve güneşli günlere inanarak…