Sıkışan kediyi itfaiye betonu kırarak kurtardı
Laddy isimli “Ankara” cinsi küçük kedisini Bahçelievler Beyaz Park civarında kaybeden Seda Aslan isimli kadın, “kayıp kedi aranıyor” şeklinde ilan bastırarak çeşitli yerlere astırdı.
Güncel 22.06.2020, 23:49 23.06.2020, 00:48
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Pazar akşamı, ilandaki kediyi Dumlupınar Milli Eğitim Lojmanları önünde gören bir kadın da, ilandaki telefona durumu bildirdi. Bu arada da, minik kedinin, tretuvardaki beton yarığına sıkıştığı gözlenerek İtfaiye’den yardım istendi.
Akşam saat 20.00 sıralarında olay yerine gelen itfaiye ekibi, betonu kırmak süretiyle kediyi kurtardı. Kedinin sahibi Seda Aslan ve yakınları büyük sevinç yaşarken, çevrede toplanarak kurtarma operasyonunu izleyen vatandaşlar da, özverili çalışması nedeniyle itfaiye ekibini alkışladı.
(Haber Merkezi)
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