“Âşık Veysel’i saygı ve özlemle anıyoruz”

Aşık Veysel’in vefatının yıldönümü nedeniyle bir açıklama yapan CHP İl Başkanı Tahtasız, O’nun gönüllere dokunan sözlerinin, türkülerinin dillerde yankılanmaya devam ettiğini söyledi.

GÜÇLÜ BİR İZ, SİLİNMEZ BİR DAMGA BIRAKTI…

Aşık Veysel Şatıroğlu’nun Türk halk edebiyatına sayısız eserler kazandıran gerçek bir halk kahramanı olduğunu vurgulayan Tahtasız, “Benim sadık yarim kara topraktır”, “Uzun ince bir yoldayım / Gidiyorum gündüz-gece”, “Dostlar beni hatırlasın” gibi eserleriyle güçlü bir iz, silinmez bir damga bırakan Aşık Veysel’in unutulmadığını ve unutulmayacağını kaydetti.

Tahtasız, “Aşık Veysel, tek bir kitap okumadan, okula gitmeden okuma-yazmayı öğrenmiş, hayatı özümsemiş bir kahraman. Soy ve mezhep karşılaştırmasına karşı çıkmış, ötekileştirmeye karşı çıkmış, insana insanca bakmayı benimsemiş ve bundan da önemlisi herkese eşit mesafede durmayı başarabilmiş bir barış elçisi olarak görüyorum” ifadesini kullandı.

Tahtasız;

“Vatan bizim, ülke bizim, el bizim

Emin ol ki her çalışan kol bizim

Ay yıldızlı bayrak bizim, mal bizim

Söyle Veysel öğünerek, överek” diyen büyük Halk Ozanı Aşık Veysel’i saygı, özlem ve rahmetle andıklarını açıkladı. (Haber Merkezi)